Хто отруїв макаронами 70 школярів у Євпаторії

Прокуратура Криму закінчила слідство у кримінальній справі про харчове отруєння понад 70-ти учнів молодших класів євпаторійської школи в 2010 році і направила його матеріали до суду.

«Звинувачення пред`явлене приватному підприємцеві, котрий допустив порушення санітарних правил і норм, унаслідок чого на лікарняному ліжку з діагнозом "бактерійна кишкова інфекція" опинився 71 школяр», - йдеться в переданому УНІАН прес-релізі наглядового відомства.

Кримінальну справу розглядатиме Євпаторійській міський суд.

Санкція статті Кримінального кодексу "порушення правил і норм, встановлених з метою попередження епідемічних та інших інфекційних захворювань", передбачає штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту до шести місяців, або обмеження свободи, строком до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, діти, які відвідували школу №12 Євпаторії, були госпіталізовані в лікарню в першій половині вересня минулого року. Усі вони їли макарони з м`ясом.