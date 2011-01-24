Волині загрожують епідеміологічні ускладнення

Голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України Сергій РИЖЕНКО констатував, що на Волині вживаються всі необхідні профілактичні заходи з метою запобігання епідеміологічних ускладнень у підтоплених грунтовими водами районах.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Волинської облдержадміністрації, про це С.РИЖУК сказав час наради щодо профілактики епідеміологічних ускладнень у районах можливого підтоплення у період пропуску льодоходу. У нараді, що відбулась 23 січня у Луцьку, взяли участь заступник голови ОДА Віталій КАРПЮК, головний лікар обласної санітарно-епідеміологічної станції Наталія ЯНКО та начальник управління охорони здоров`я ОДА Ігор ВАЩЕНЮК.

С.РИЖЕНКО також відвідав обласну інфекційну лікарню. Він зазначив, що у Волинській області забезпечено всі необхідні профілактичні заходи, скоординована робота усіх служб оперативного реагування, не допущено підвищення рівня захворюваності гострими кишковими інфекціями та вірусним гепатитом А, як в цілому по області, так і в районах з ризиком підтоплення. Загалом, голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України дав позитивну оцінку роботі обласної державної адміністрації та обласній санітарно-епідеміологічній службі.

Як зазначається у повідомленні, в області залучено всі матеріальні та людські ресурси для попередження виникнення епідемічних ускладнень, створено групи оперативного реагування; санепідслужба працює в оперативному режимі, налагоджено організаційну роботу з органами місцевого самоврядування, а серед населення проводиться санітарно-освітня та профілактична робота.

За оперативними даними управління МНС у Волинській області, підтоплення грунтовими водами спостерігається у чотирьох районах області: Камінь-Каширському, Маневицькому, Ратнівському, Любешівському. Станом на 23 січня об`єкти життєзабезпечення населених пунктів у вищеназваних районах не підтоплені.

Як повідомляв УНІАН, станом на 20 січня у чотирьох районах Волинської області через підвищення рівня води у річках було підтоплено 16 господарських будівель, 886 присадибних ділянок та 29,7 тис. га території, в тому числі 14,7 тис. га сільськогосподарських угідь.