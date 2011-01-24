Ендокринний центр в Києві отримав будинок на Кловському узвозі

Кабінет міністрів України передав в управління Міністерства охорони здоров’я будинок на Кловському узвозі, 13а у м. Києві разом із захисною спорудою цивільного захисту загальною площею 3 тис. 165 м. кв. для розміщення в ньому Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин.

Текст відповідного розпорядження №2362 від 29 грудня 210 р. розміщено на Урядовому порталі.

Будівлю, де раніше була медсанчастина заводу «Арсенал», передано з майном та обладнанням, які в ньому є.

Разом із цим, уряд доручив МОЗ забезпечити утримання у готовності до використання за призначенням захисної споруди цивільного захисту для потреб працівників казенного підприємства спеціального приладобудування “Арсенал”.