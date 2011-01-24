На Донеччині перевищено епідпоріг щодо грипу і ГРВІ

У Донецькій області в 30 адміністративних територіях перевищено епідемічний поріг захворюваності населення на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній санепідемстанції з посиланням на Головного державного санітарного лікаря Донецької області Віктора ДЕНИСЕНКА.

Згідно з повідомленням, перевищення епідпорогу від 3,5 до 104,1% спостерігається на 30 адміністративних територіях, які становлять 68% території області.

За минулий тиждень на території області зареєстровано 33,6 тис. випадків захворюваності на грип і ГРВІ, що на 23,7% вище рівня попереднього тижня.

Загальний показник тижневої захворюваності становив 76,1 випадки на 10 тис. населення, що перевищує епідемічний поріг на 43%, у т.ч. на 16 адміністративних територіях - більш ніж на 50%.

В облСЕС акцентували, що, порівняно з другим тижнем року, на 40,7% збільшилася активність епідемічного процесу серед дітей. При цьому найбільший рівень захворюваності реєструється серед школярів. Захворюваність школярів 7-14 років за тиждень зросла на 75,5% й залишається вище епідпорогу для даної вікової групи в 4,2 раза.

У зв`язку з високим рівнем захворюваності тимчасово закриті 24 школи й 135 окремих класів у 46 школах, а також дві групи в двох дитячих дошкільних закладах.

Всього в Донецькій області за тиждень із діагнозами грип, ГРВІ та їх ускладнень госпіталізовано 1216 хворих, із них 766 дітей. Смертельних випадків не зареєстровано.

В облСЕС підкреслили, що у зв`язку з перевищенням рівня епідпорогу на території області посилено протиепідемічні, санітарно-гігієнічні та дезинфекційні заходи в дитячих, навчальних і оздоровчих установах, а також установах соціального обслуговування, лікарнях та інших об`єктах епідризику.