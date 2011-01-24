У Києві на харчування дітей у школах лишилося 50% коштів

На продукти харчування дітей у школах Києва залишається лише 50% виділених бюджетом міста коштів.

Про це заявив голова Тимчасової контрольної комісії Київради щодо перевірки використання приміщень та якості харчування учнів у навчальних закладах Києва, депутат фракції БЮТ у міськраді Віктор НАУМКО, повідомили УНІАН у прес-службі фракції.

В.НАУМКО стверджує, що половина грошей з тих, що виділяються на харчування, витрачається на накладні витрати.

«Згідно з розпорядженням КМДА дворічної давнини, лише 50% бюджетних коштів, виділених на харчування дітей у навчальних закладах, йдуть на закупівлю саме продуктів. Інші 50% - це накладні витрати (транспортування, зарплати постачальникам тощо). Раніше ці витрати становили лише 20%, в останні ж роки вони піднімались навіть до 60-80%», - заявив голова контрольної комісії.

Наразі він запросив у керівників районних у Києві державних адміністрацій інформацію щодо переліку організацій та підприємств, які на сьогоднішній день надають послуги харчування в навчальних закладах району (по кожному закладу окремо); норм і вартості закупівельних цін на всі види товарів для харчування дітей та вартість послуги щоденного гарячого харчування.

В.НАУМКО повідомив, що під час засідання комісія дійшла висновку про необхідність суттєвого зменшення нормативу накладних витрат під час закупівлі продуктів харчування для дітей.

«Крім згаданих 50% коштів, які не доходять до дитячих обідів, існує й проблема завищення цін на продукти. Наприклад, м`ясо однієї і тієї ж якості в одних районах закуповується по 25-27 грн., а в інших по 60 грн. При тому, що витрати на харчування однієї дитини у всіх районах мають бути однаковими. Це означає, що в тих районах, де тендерні комітети працюють за незрозумілими принципами, діти харчуються неякісною їжею і отримують недостатню кількість калорій», - зауважив В.НАУМКО.

Відповідні проблеми обговорювалась на першому засіданні Тимчасової контрольної комісії Київради щодо перевірки використання приміщень та якості харчування учнів у навчальних закладах Києва, яке відбувалося за участі керівництва Головного управління освіти і науки Києва.