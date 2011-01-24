У Львові 21 особа отруїлася чадним газом

У Львові з початку нинішнього року від отруєння чадним газом постраждала 21 особа.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«З 1 до 21 січня цього року у Львові зафіксовано 8 випадків отруєння чадним газом людей в помешканнях, постраждала 21 особа, в тому числі 9 дітей віком від кількох місяців до 6 років”, - розповів УНІАН головний спеціаліст відділу планування та дій у надзвичайних ситуаціях Управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської міської ради Володимир МОРОЗЕНКО.

При цьому він зазначив, що за аналогічний період минулого року було 5 випадків отруєння чадним газом, постраждали 11 осіб, з них 5 дітей.

«Чадний газ (окис вуглецю) – це безколірний газ без запаху, тобто відчути по запаху, що він наповнює приміщення, неможливо. Сумна статистика свідчить про те, що велика кількість смертельних випадків відбувається в квартирах, де встановлені так звані «євровікна» і відсутня або самочинно перебудована вентиляційна система чи система димовидалення», - зазначив у свою чергу начальник відділу захисту населення і території Управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської міської ради Євген БАСАН.