У Києві захворюваність на грип удвічі нижча за епідпоріг

За минулий тиждень - з 17 січня по 23 січня - у порівнянні з попереднім тижнем (10-16 січня), захворюваність у столиці на грип та ГРЗ зменшилась на 14,2%.

Всього за минулий тиждень зареєстровано 19 тис. 368 хворих на грип та інші гострі респіраторні захворювання (з них – 8 тис. 780 дорослих та 10 тис. 588 дітей), що нижче епідемічного порогу в 2,2 рази, повідомили УНІАН у Головному управлінні охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

Головне управління охорони здоров’я КМДА тримає під контролем ситуацію щодо забезпечення населення доступними та якісними препаратами, в тому числі тими, які застосовуються при лікування грипу та ГРВІ. Проводиться моніторинг цін медичних препаратів в комунальних аптечних закладах м. Києва.

В управлінні нагадують, що при перших ознаках захворювання необхідно залишатися вдома і звертатись до лікаря.