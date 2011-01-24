Із київського тубдиспансеру втекли п’ятеро арештантів

В ніч на неділю, 23 січня, з київської клінічної протитуберкульозної лікарні №2, яка знаходиться в селищі Гостомель, втекли 5 арештантів, з яких двох наразі вже затримано.

Про це повідомили УНІАН у Оболонському райуправлінні київської міліції.

За їх даними, всі п’ятеро перебували в одній палаті під охороною співробітників конвойного полку ГУ МВС України в Києві.

Втікачі (всі раніше засуджені) були заарештовані судом за різні злочини, зокрема крадіжки, грабіж, незаконне зберігання наркотичних речовин.

За фактом втечі порушено кримінальну справу. Крім того, призначено службове розслідування щодо працівників міліції.

Як зазначили у райуправлінні, через стан здоров’я арештовані не могли перебувати до суду в слідчому ізоляторі і були переведені для тримання під вартою у відповідний медичний заклад.