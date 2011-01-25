У Львові сміттєвоз смертельно травмував 12-річного хлопчика
08:26, 25 січня 2011Новини регіонів
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Деталі ДТП з’ясовує слідство
Вчора у Львові сміттєвоз смертельно травмував 12-річного учня львівської школи №90.
Як повідомила УНІАН керівник прес-служби управління ДАІ у Львівській області Світлана ДОБРОВОЛЬСЬКА, трагедія сталася о 14.10 на вул. Антоненка-Давидовича.
Хлопчик йшов краєм тротуару, коли поруч проїжджав сміттєвоз, який зачепив його, і дитина впала під колеса машини. За словами водія сміттєвоза, він не побачив хлопчика.
Дитину було госпіталізовано в лікарню, однак отримані травми виявилися несумісні з життям, і школяр помер.
Деталі ДТП з’ясовує слідство.
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