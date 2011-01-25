Запоріжжя: чоловік врятував дітей, які провалилися під лід

У селищі Пологи Запорізької області чоловік врятував двох дітей, які провалилися під лід.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного правління МНС у Запорізькій області, врятував потопаючих випадковий перехожий, однак в результаті події семирічна дівчинка опинилася в реанімації.

"23 січня вдень четверо дітей віком від 5 до 11 років каталися на льоду величезної ями триметрової глибини, на дні якої били джерела. Льодовий настил джерельної вимоїни не витримав навантаження, в результаті всі діти опинилися у воді. Самостійно вдалося врятуватися лише 11-річному хлопчику. Він зумів допомогти вибратися одній дитині. Інших двох дітей витягнув з води місцевий житель, що прибіг на їх крики про допомогу. Одну дівчинку вдалося врятувати, коли її вже майже затягнуло під лід. Ще за однією - 2003 року народження - чоловіку довелося пірнати на дно джерельної вимоїни. Він дістав дитину з води вже без ознак життя", - повідомили у прес-службі.

За даними ГУ МНС у Запорізькій області, повернути дівчинку до життя вдалося за допомогою масажу серця, який дитині робили чоловік, що витягнув її з дна, а мати одного з врятованих хлопчиків робила дівчинці штучне дихання.

На сьогодні дитина перебуває в реанімаційному відділенні Пологовської районної лікарні. "Її стан медики оцінюють як задовільний", - повідомили у прес-службі ГУ МНС у Запорізькій області.