У Криму міліціонер на смерть збив пішохода

24 січня близько 19.00 на 672 км автодороги Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта в районі населеного пункту Доброе-2 сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув пішохід.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в АР Крим, автомобіль «Пежо-206» під керуванням 28-річного водія, який є співробітником міліції, рухався у напрямку Ялти. На неосвітленій ділянці траси зліва направо по ходу руху дорогу перед транспортом несподівано став перебігати чоловік, одягнений в темне. За даними міліції, водій автомобіля спробував уникнути зіткнення, але у зв`язку з недостатністю відстані, йому це не вдалося. Відбувся наїзд на пішохода, в результаті якого людина отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, і померла на місці події. Загиблий - житель с. Добре Сімферопольського району, 1959 р.н.

На місце події негайно прибули співробітники прокуратури і міліції.

За даним фактом прокуратурою Сімферопольського району проводиться перевірка.