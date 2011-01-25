Київ: інсуліни в аптеках є в повному обсязі

Сьогодні до кінця робочого дня всі види інсулінів повинні бути поставлені до аптек Києва в повному обсязі, що забезпечить безперервне отримання мешканцями столиці даних медпрепаратів за пільговими рецептами ендокринологів.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації з посиланням на начальника управління з організації розвитку медичної допомоги ГУОЗ КМДА Аллу АРЕШКОВИЧ.

«На сьогоднішній день хворі на цукровий діабет мають змогу отримати інсуліни в повному обсязі. В аптечній мережі м. Києва є всі необхідні медичні препарати», - заявила А.АРЕШКОВИЧ.

Як пояснили в управлінні, зараз продовжується постачання інсуліну хворим на цукровий діабет через аптечну мережу. Щоб прискорити надходження інсулінів до хворих на цукровий діабет в листопаді та грудні 2010 року, коли було здійснено додаткові закупівлі медпрепарату та витрачено час на цю офіційну процедуру, інсуліни були поставлені безпосередньо до поліклінічних закладів, які й забезпечували хворих за місцем їх проживання.

Крім того, в ГУ охорони здоров’я поінформували, що, відповідно до вимог закону України «Про здійснення закупівель», проведення відкритих торгів із закупівлі препаратів інсуліну та його аналогів на поточний рік планується завершити на початку березня. Водночас, відпуск препаратів у січні-лютому цього року за пільговими рецептами ендокринологів амбулаторно-поліклінічних закладів здійснюватиметься із аптечної мережі комунального підприємства «Фармація».

Цього року Міжгалузевою комплексною програмою «Здоров’я киян» на закупівлю інсулінів передбачено більш як 33 млн. грн., що значно більше, ніж минулого року (близько 25 млн. грн.). «Це дозволить забезпечити інсулінами киян більш стало», - зазначила А.АРЕШКОВИЧ.

Про всі випадки порушення забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами Головне управління охорони здоров’я КМДА просить інформувати за номером “гарячої” лінії: 278-41-91.