У Сімферополі на АЗС витік пропан

На автозаправній станції в Сімферополі вчора через пошкодження легковим автомобілем вентиля, який перекриває подачу газу до газової установки, стався витік пропану, повідомила УНІАН прес-служба Кримського управління МНС.

«Газ під сильним тиском став вириватися назовні. Виникла реальна загроза вибуху», - зазначається у прес-релізі.

До місця події виїхали 6 пожежних автомобілів і 2 спеціальних рятувальних автомобіля. Персонал автозаправної станції було евакуйовано.

Пожежно-рятувальні підрозділи розпочали охолодження скрапленого газу. Рух по об`їзній на якийсь час перекрили співробітники ДАІ.

«Одне відділення рятувальників працювало над тим, щоб прибрати ВАЗівську «дев`ятку» подалі від пошкодженого вентиля, оскільки машина з включеними фарами і робочим акумулятором могла стати джерелом спалаху, крім того, з метою недопущення вибуху в районі НП працівниками РЕС було відключене світло», - сказано в повідомленні.

Рятувальники за дві години ліквідували наслідки події.

За фактом надзвичайної події проводиться розслідування.