Херсонщина: у ДТП 1 людина загинула, 2 - у реанімації

В Херсонській області внаслідок ДТП 1 людина загинула і ще 2 – у реанімації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації 24 січня о 12:20 на 50 км адмінтраси Херсон - Н Каховка - Генічеськ поряд з селом Бургунка сталося зіткнення автомобілів ВАЗ-2106 та «Рено Логан».

В результаті ДТП 66-річна жінка загинула на місці події, ще два пасажири – 1959 та 1931 років народження доставлені до місцевої лікарні у важкому стані.

Триває слідство щодо всіх обставин ДТП.