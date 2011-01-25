У Херсонській області мати вбила новонароджену дитину

У с. Новоросійське Скадовського району Херсонської області 22-річна мати вбила свого новонародженого сина.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УМВС України у Херсонській області.

Згідно з повідомленням, про подію стало відомо 17 січня, коли 22-річну жінку було доставлено до Скадовської районної лікарні. Медики зафіксували, що жінка нещодавно народила, а вона сама заперечувала цей факт. Лікарі повідомили в райвідділ міліції.

У результаті перевірки з`ясувалося, що жінка народила 11 січня. Визначити батька дитини вона не може, оскільки зустрічалася з кількома чоловіками.

Тіло новонародженого хлопчика міліціонери знайшли у громадському туалеті. У дитини - ознаки механічної асфіксії (задушення).

Жінка пояснила свій вчинок тим, що народжувати не хотіла.

За даним фактом порушено справу за ст. 117 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство матір`ю своєї новонародженої дитини, карається обмеженням або позбавленням волі терміном до 5 років).