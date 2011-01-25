У Севастополі цього року 10 жителів відзначатимуть 100-річчя

У Севастополі на сьогодні налічується 6 жителів, які перейшли віковий рубіж, проте у 2011 році «ще 10 севастопольців святкуватимуть свій 100-річний ювілей».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістів на брифінгу заступник голови міської держадміністрації Ірина ЦОКУР.

За її словами, «раніше ми їм, відповідно до регіональної програми, надавали матеріальну допомогу у розмірі 500 грн., але враховуючи і заслуги, і все ж, що людина прожила так багато років, зараз ця сума у програмі «Сприяння» збільшується до 1 тис. грн. (ухвалення регіональної програми «Сприяння» на 2011 рік планується 31 січня на сесії міськради - УНІАН).

І.ЦОКУР також повідомила, що у Севастополі на сьогодні молоді віком від 18 до 35 років нараховується 84 тис. осіб, стільки саме, як і пенсіонерів за віком, яких також 84 тис. осіб. Всього у місті проживає 381 тис. осіб.