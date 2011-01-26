В Одесі затримано працівників санветмедицини «Привозу»

В Одесі працівниками Управління Державної служби по боротьбі з економічними злочинами УМВС України в Одеській області затримано двох посадовців лабораторії санітарно-ветеринарної медицини продовольчого ринку «Привоз», які одержали від підприємців 523 хабарі на 200 тис. грн.

Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків облУВС, уточнивши, що «працівники цієї лабораторії - 38-річна лікар і 34-річна лаборант - понад півроку були під спостереженням оперативних працівників Управління ДСБЕЗ, не підозрюючи про це».

Зокрема, «задокументовано вимагання і отримання працівниками лабораторії хабарів від підприємців, які займаються реалізацією рибної продукції на ринку, за видачу «експертних висновків», необхідних для легальної торгівлі. Вимагаючи 50-100 грн. за кожен такий «експертний висновок» або продовження терміну їх дії, кожен з хабарників одержував щодня по 400 грн.».

Стосовно затриманих прокуратурою Одеси порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (хабарництво). Ведеться слідство.