Дніпропетровщина: у ДТП загинула жінка та 7-річна дівчинка

На Дніпропетровщині при зіткненні іномарок загинула 40-річна жінка та 7-річна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у в Управлінні ДАІ в Дніпропетровській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 25 січня на 34 км автодороги "Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя".

Водій автомобіля "Мазда", рухаючись по трасі з Дніпропетровська в напрямку Нікополя, не вибрав безпечну швидкість руху на слизькій ділянці дороги. Він не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "Ленд Крузер". Загиблі перебували в салоні "Мазди".