Херсонщина: 46-річна жінка відморозила кінцівки

В Херсонській області 46-річна жінка відморозила кінцівки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, 25 січня близько 12.30 до Верхньорогачицької районної лікарні доставлено 46-річну мешканку райцентру смт. Верхній Рогачик з діагнозом «відмороження пальців нижніх і верхніх кінцівок 2-3 ступеня». З’ясовуються обставини обмороження.

За даними ГУ МНС в регіоні з початку року від морозу вже постраждали 3 людини. У 2010 році від переохолодження постраждало 84 людини, з яких 3 загинули.