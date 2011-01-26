Херсонщина: 46-річна жінка відморозила кінцівки
17:04, 26 січня 2011Новини регіонів
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З’ясовуються обставини
В Херсонській області 46-річна жінка відморозила кінцівки.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, 25 січня близько 12.30 до Верхньорогачицької районної лікарні доставлено 46-річну мешканку райцентру смт. Верхній Рогачик з діагнозом «відмороження пальців нижніх і верхніх кінцівок 2-3 ступеня». З’ясовуються обставини обмороження.
За даними ГУ МНС в регіоні з початку року від морозу вже постраждали 3 людини. У 2010 році від переохолодження постраждало 84 людини, з яких 3 загинули.
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