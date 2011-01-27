Чернігівщина: школяр торгував марихуаною
08:27, 27 січня 2011Новини регіонів
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Правоохоронці затримали
У Чернігівській області правоохоронці затримали школяра, який торгував марихуаною.
Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в області, хлопець навчався у місцевій школі смт Березне Менського району.
За фактами зберігання та продажу наркотиків порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Школяр перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Розслідування справи триває.
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