Чернігівщина: школяр торгував марихуаною

08:27, 27 січня 2011
Новини регіонів
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Правоохоронці затримали

У Чернігівській області правоохоронці затримали школяра, який торгував марихуаною.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в області, хлопець навчався у місцевій школі смт Березне Менського району.

За фактами зберігання та продажу наркотиків порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Школяр перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Розслідування справи триває.

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