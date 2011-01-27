Чернігівщина: школяр торгував марихуаною

Правоохоронці затримали

У Чернігівській області правоохоронці затримали школяра, який торгував марихуаною. Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в області, хлопець навчався у місцевій школі смт Березне Менського району. За фактами зберігання та продажу наркотиків порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Школяр перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Розслідування справи триває.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter