На Кіровоградщині двоє чоловіків пограбували аптеку

В Олександрії Кіровоградської області працівники міліції затримали двох місцевих жителів, 25 і 24 років, які у масках з жіночих панчіх пограбували аптеку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області.

Чоловіки, які вже були раніше судимі за крадіжки, одягли на голови панчохи, обрали момент, коли в аптеці не було покупців та увірвалися всередину. Провізора і прибиральницю вони змусили лягти на підлогу. Один із грабіжників забрав з каси 1,4 тис. грн., і зловмисники втекли.

Працівниця аптеки, прийшовши до тями, повідомила про пограбування міліцію. Підозрюваних затримали вже наступного ранку.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 Кримінального Кодексу України (грабіж), санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.