На Донеччині згорів будинок: жертв та постраждалих немає

У Донецькій області згорів двоповерховий будинок: жертв та постраждалих немає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, о 17.20 26 січня в смт. Тельманове у двохповерховому шестиквартирному житловому будинку (стіни та перекриття дерев’яні) в квартирі на першому поверсі виникла пожежа. Вогнем знищено та пошкоджено квартири першого та другого поверху.

Підрозділами Державної пожежної охорони у складі шести відділень пожежу ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Мешканці будинку в кількості 15 осіб тимчасово перебувають у родичів.

Сьогодні місцева влада вирішуватиме питання щодо надання житла мешканцям будинку.

Причина пожежі – порушення правил експлуатації електропобутових приладів.