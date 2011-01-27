Нетверезий прикордонник збив автомобілем трьох неповнолітніх дівчат

У Сумській області прикордонника, який нетверезим збив на автомобілі трьох неповнолітніх дівчат, засуджено до 7 років позбавлення волі.

Як повідомила УНІАН працівник прес-служби прокуратури Сумської області Марина ФІЛЬЧЕНКО, у серпні минулого року слідчим управлінням ГУ МВС України в Сумській області було порушено кримінальну справу стосовно співробітника Державної прикордонної служби за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що кваліфікується частиною 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Справа для провадження досудового слідства була направлена до Глухівської міжрайонної прокуратури.

Слідством встановлено, що зловмисник у вільний від роботи час вживав спиртні напої. Перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, сів за кермо власного автомобіля. Порушуючи правила дорожнього руху, рухаючись у межах населеного пункту зі швидкістю 60 кілометрів на годину, він не впорався з керуванням, виїхав праворуч на тротуар і допустив наїзд на трьох неповнолітніх пішоходів. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна з потерпілих померла на місці, інші учасники ДТП отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

Справа була розслідувана і з обвинувальним висновком направлена на розгляд Ямпільського районного суду, вироком якого екс-прикордонника засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права у подальшому керувати транспортними засобами.