У Херсонській області горів склад, де зберігаються гербіциди
10:38, 27 січня 2011Новини регіонів
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Постраждалих немає
У Херсонській області горів склад з гербіцидами.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 26 січня близько 14.40 у селі Чорнобаївка Білозерського району на залізничній станції спалахнула пожежа на складі. Горіла обшивка та утеплювач стін.
Пожежа була ліквідована о 21.0. Вогнем знищено близько 100 кв. м стіни. На складі зберігалася пластикова тара з гербіцидами. Хімікати були врятовані.
Попередня причина пожежі - коротке електрозамикання. Постраждалих немає.
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