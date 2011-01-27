У Херсонській області горів склад, де зберігаються гербіциди

У Херсонській області горів склад з гербіцидами.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 26 січня близько 14.40 у селі Чорнобаївка Білозерського району на залізничній станції спалахнула пожежа на складі. Горіла обшивка та утеплювач стін.

Пожежа була ліквідована о 21.0. Вогнем знищено близько 100 кв. м стіни. На складі зберігалася пластикова тара з гербіцидами. Хімікати були врятовані.

Попередня причина пожежі - коротке електрозамикання. Постраждалих немає.