У Криму будуть протидіяти впливу сект

Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) заявляє про створення програми протидії впливу релігійних сект на мусульман і жителів регіону в цілому.

Метою програми є «ефективна відсіч напливу релігійних спекулянтів різного спрямування» і систематизація відомостей про деструктивний вплив і діяльність сект на півострові, йдеться в інформації на офіційному сайті ДУМК.

Духовне управління мусульман Криму вважає, що в Україні, в цілому, і в Кримській автономії, зокрема, не зроблено реальних кроків «у бік припинення діяльності сект», незважаючи на гучні заяви політиків», увагу преси і громадськості до питання «експлуатації духовної сфери релігійними аферистами».

«Релігійні спекулянти, не зустрічаючи опору з боку державних структур, а, часто і при потуранні або підтримці того або іншого урядовця, відповідального, наприклад, за легалізацію новоявленої громади, в деяких випадках виходять не тільки на рівень легалізованої громади, а й на рівень офіційно зареєстрованих друкованих видань і навіть духовних управлінь», - наголошує ДУМК.

Духовне управління мусульман Криму заявляє, що за подібними громадами, виданнями, інтернет-сайтами стоять «загальновизнані екстремістські організації».

«Представники основних релігійних спекулянтів відомі, проте діяльність їх з вербування, матеріальної допомоги своїм членам вивчено не в повному обсязі. Для більш ефективної протидії втягуванню молоді до сект ДУМК необхідно проаналізувати методи, джерела фінансування, зібрати відомості про окремих іноземних громадян - зарубіжних емісарів, які і керують усім цим», - відзначає Духовне управління мусульман Криму.

На підставі отриманих відомостей буде розроблено механізм протидії діяльності сект, що експлуатують іслам.

ДУМК вважає роз’єднання на релігійному ґрунті однієї з основних загроз для майбутнього кримських татар і вважає, що «деструктивна діяльність сект» не обмежується тільки кримськими татарами. «Немусульманське населення Криму теж залучене до нечесних політичних ігор з ісламським підтекстом. З одного боку, такі самі, як і секти, спекулянти від деяких проросійських сил нагнітають страх і ненависть до всього ісламського, з іншого - нетерпимість і неуцтво, культивовані у серцях молодих людей-сектантів, випліскуються у вже і без того напружений стан кримського соціуму», - зазначається в повідомленні.

Духовне управління мусульман Криму просить кримчан надавати інформацію про деструктивну діяльність сект, з якою вони стикалися особисто. «Формат використання одержаної інформації буде обумовлюватися у кожному конкретному випадку і лише за письмовим дозволом того, хто звернувся», - відзначає ДУМК.