У Києві «Мітсубісі» влетіла у людей, що стояли на зупинці

У Києві, на вулиці Райдужна, 26 січня «Мітсубісі» влетіла у зупинку громадського транспорту.

Про це повідомляє Магнолія-ТБ.

За словами свідків, «Мітсубісі» понесло на слизькій дорозі. Машина вилетіла на узбіччя, зачепила припарковану «Шкоду» і протаранила зупинку, на якій свого транспорту чекало подружжя.

В результаті аварії постраждав чоловік та його дружина, яку забрали до лікарні у вкрай тяжкому стані.

Родичі потерпілих, які прибули на місце аварії, ледь не зчинили самосуд над молодою водійкою «Мітсубісі». Вони впевнені: винна не слизька дорога, а шалена швидкість, на якій летіла дівчина.