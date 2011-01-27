Волинь: головного санлікаря СЕС затримано під час одержання хабара

У Волинській області головного санітарного лікаря районної санепідемстанції затримали під час одержання хабара.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора області Наталія МУРАХЕВИЧ, за словами заступника прокурора Волинської області Анатолія ХОМИЧА, прокуратурою Нововолинська порушено кримінальну справу за ст. 368 ч. 2 Кримінального кодексу (одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище), відносно головного санітарного лікаря Локачинської районної санепідемстанції. Поки що встановлено, шо хабарі за довідки він взяв з двох місцевих підприємців і двох фізичних осіб.

Триває розслідування, під час якого прокуратура з`ясовуватиме, протягом якого часу чиновник брав хабарі і якою є їхня загальна кількість та сума.