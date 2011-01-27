На Івано-Франківщині не закриватимуть районні лікарні
Вишиванюк спростовує чутки
Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК спростував чутки про закриття районних лікарень.
Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської ОДА, про це М.ВИШИВАНЮК сказав на відкритті нового рентгенологічного кабінету в Бурштинській міській лікарні Галицького району.
М.ВИШИВАНЮК запевнив медичну громадськість у тому, що, попри чутки, жодна районна лікарня на Прикарпатті не буде закрита. «У планах обласної влади на найближче майбутнє – добудова Галицької районної лікарні», - сказав керівник області.
Також М.ВИШИВАНЮК пообіцяв, що «цього року всі райони матимуть сучасні рентгенапарати, установки для гемодіалізу».
«Необхідним обладнанням буде забезпечена й обласна станція переливання крові, - додав він. - Виведемо на належний рівень роботу дитячої обласної лікарні, оснастимо лабораторії. Крім того, працюватимемо у напрямку розвитку екстреної медицини».
За словами голови облдержадміністрації, для технічного переоснащення медичної галузі Прикарпаття, «буде закумульовано кошти обласного та місцевих бюджетів; є домовленість і про допомогу профільного міністерства».
На новий рентгенапарат, вартість якого становить 700 тис. грн., у Бурштинській міській лікарні чекали ще з 2004 року. Минулого року його було придбано за кошти обласного бюджету у межах програми боротьби із туберкульозом. Відповідно до цієї програми і за дорученням голови облдержадміністрації М.ВИШИВАНЮКА, торік у медичні заклади краю закуплено 6 апаратів для рентгенологічних досліджень.