На Івано-Франківщині не закриватимуть районні лікарні

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК спростував чутки про закриття районних лікарень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської ОДА, про це М.ВИШИВАНЮК сказав на відкритті нового рентгенологічного кабінету в Бурштинській міській лікарні Галицького району.

М.ВИШИВАНЮК запевнив медичну громадськість у тому, що, попри чутки, жодна районна лікарня на Прикарпатті не буде закрита. «У планах обласної влади на найближче майбутнє – добудова Галицької районної лікарні», - сказав керівник області.

Також М.ВИШИВАНЮК пообіцяв, що «цього року всі райони матимуть сучасні рентгенапарати, установки для гемодіалізу».

«Необхідним обладнанням буде забезпечена й обласна станція переливання крові, - додав він. - Виведемо на належний рівень роботу дитячої обласної лікарні, оснастимо лабораторії. Крім того, працюватимемо у напрямку розвитку екстреної медицини».

За словами голови облдержадміністрації, для технічного переоснащення медичної галузі Прикарпаття, «буде закумульовано кошти обласного та місцевих бюджетів; є домовленість і про допомогу профільного міністерства».

На новий рентгенапарат, вартість якого становить 700 тис. грн., у Бурштинській міській лікарні чекали ще з 2004 року. Минулого року його було придбано за кошти обласного бюджету у межах програми боротьби із туберкульозом. Відповідно до цієї програми і за дорученням голови облдержадміністрації М.ВИШИВАНЮКА, торік у медичні заклади краю закуплено 6 апаратів для рентгенологічних досліджень.