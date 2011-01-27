Два мільйони киян вже тиждень живуть з холодними батареями

Тиждень тому «Київтрансгаз» за борги обмежив поставки газу на київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Температура енергоносія з кожним днем зменшується на кілька градусів, і в квартирах киян стає все холодніше, пише «Газета по-киевски».

У зону обслуговування ТЕЦ-6 потрапляють Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Подільський райони, частина Шевченківського, а також житлові масиви Троєщина, Лісовий, Воскресенка, Оболонь, Куренівка, Виноградар, Поділ. ТЕЦ-5 обслуговує Дарницький, Солом’янський, Печерський, Голосіївський райони, частину Шевченківського, а також житлові масиви Харківський, Позняки, Осокорки, Русанівка, Березняки, Теремки.

Почали знижувати тиск в газовій трубі ще вдень 19 січня. Борг «Київенерго» перед газівниками на той момент нараховував 1,3 млрд. грн., значна частина з яких – це різниця у тарифах, яку має компенсувати Київська адміністрація. Але цього разу причиною обмеження поставок стало те, що «Київенерго» не перерахувало 30% передоплати за газ.

Тиск на ТЕЦ-5 знизили з 8,3 до 7,9 кгс, на ТЕЦ-6 - з 3,6 до 3,2 кгс. Батареї в будинках остигають, температура в квартирах падає буквально на очах - чому сприяє морозна погода.

Проблема вирішиться тільки після того, як київська влада знайде гроші для передоплати за газ.

Останній раз "Київтрансгаз" обмежував поставку газу на київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 наприкінці листопада минулого року. Тоді морози і різке зниження температури у квартирах майже 2 млн. киян змусили столичну владу оперативно вирішити питання з оплатою заборгованості.

Водночас голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заперечує вину столичної мерії за холодні батареї в квартирах киян.

"У нас залишається наш борг 150 млн. грн. (перед АК "Київенерго" щодо компенсації різниці в тарифах), а не 1 млрд., і не більше", - заявив він журналістам 26 січня.

О.ПОПОВ відзначив, що Київ у першій половині 2010 року мав заборгованість з компенсації тарифів перед "Київенерго" у сумі 2 млрд. грн., проте в тому самому 2010 році з них були погашені 1 млрд. 850 млн. грн.

"Я вважаю, що якихось більших зобов`язань, ніж ті, які я назвав, у нас перед "Київенерго" немає", - сказав він.

За словами О.ПОПОВА, з другої половини 2010 року компенсації щодо різниці в тарифах мали здійснюватися урядом за рахунок коштів державного бюджету.

О.ПОПОВ також нагадав, що відповідно до чинного законодавства, з другої половини 2010 року за компенсацію різниці в тарифах несе відповідальність орган, який відповідає за тарифну політику, тобто Національна комісія регулювання електроенергетики.

"Юридично так має бути, і я знаю, що була нарада за участю прем`єр-міністра, я знаю, що готується рішення, щоб внести зміну до держбюджету щодо компенсації різниці в тарифах", - відзначив О.ПОПОВ.