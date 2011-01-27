Азаров обурений чутками щодо ліквідації "Охматдиту"

Прем`єр-міністр України Микола Азаров обурений чутками про скорочення або ліквідацію "Охматдиту". Про це він заявив сьогодні на брифінгу.

"Мене чергового разу дивують спекуляції на порожньому місці. У планах уряду - створення сучасної європейської дитячої лікарні, у планах уряду - тільки розширення і поліпшення нинішньої системи, і в цьому ви можете пересвідчитися, адже за минулий рік в "Охматдиті" введені в експлуатацію два нові корпуси, повністю оснащених сучасним обладнанням", - зазначив М.Азаров.

За його словами, Міністерство охорони здоров`я зараз проводить відбір компаній, які постачатимуть обладнання, виконуватимуть будівельні роботи. Глава уряду наголосив, що поставлені досить жорсткі терміни, і будівництво сучасної дитячої лікарні має бути здійснено протягом півтори років.

"Звідки такі порожні, ні на чому не обґрунтовані чутки з`являються, я не знаю. Сказати, що вони заважають нам працювати - я не можу сказати. Сказати, що вони дезінформують суспільство - можу сказати цілком визначено. Ніяких підстав ні для ліквідації, ні для скорочення, зменшення або для погіршення немає, просто немає підстав. Тому я обурений цими абсолютно помилковими чутками, помилковими сюжетами і передусім хотів би, щоб оцінювалося те позитивне, що робилося в "Охматдиті", - наголосив М.Азаров.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з`явилася інформація, що у лікарні "Охматдит" на 30% буде скорочено кількість місць для дітей.

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