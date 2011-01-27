У Львові анонім повідомив про замінування лікарні

Сьогодні близько 15.00 до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, за словами начальника управління з надзвичайних ситуацій міськради Володимира РОЩИНА, « до нас надійшла така інформація. До правоохоронних органів поступив дзвінок про те, що міська клінічна лікарня швидкої допомоги замінована. Поки сказати, якою є ситуація, важко».

Начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК зазначив, що невідомий чоловік зателефонував на оперативний номер «102» і повідомив, що міська лікарня швидкої допомоги замінована. При цьому він мотивав це власними проблемами з лікарями вказаного медзакладу.

На місце події виїхало керівництво обласного та міського управлінь міліції, слідчо-оперативна група, співробітники вибухо-технічної служби, бригади управління надзвичайних ситуацій, які з’ясовують ситуацію про замінування лікарні.

Проводяться заходи щодо встановлення особи чоловіка, який здійснив анонімний дзвінок.

Інформації про евакуацію пацієнтів та персоналу лікарні на даний час не отримано.