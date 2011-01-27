На Львівщині 25 інвалідів війни отримали автомобілі

Сьогодні голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК урочисто вручив 25 автомобілів “Славута” інвалідам Великої Вітчизняної війни.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

«Протягом останніх років програма забезпечення відповідних категорій населення засобами пересування не виконувалась. Її було відновлено 2010 року. Ми вже вручили 42 автомобілі. Сьогодні вручаємо ще 25. На черзі інші категорії громадян з особливими потребами. Зараз на черзі в управлінні соціального захисту на отримання автомобілів стоять 5150 громадян. Ми маємо якнайшвидше надати усім машини. Прикро, коли черга зменшується через те, що ці люди йдуть з життя», – зазначив під час церемонії вручення ключів М.ЦИМБАЛЮК.