У Львові у лікарні швидкої допомоги проводиться евакуація

У Львові у міській клінічній лікарні швидкої допомоги проводиться евакуація.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськості ГУ МВС України у Львівській області, спеціалісти вибухо-технічної служби проводять обстеження приміщень і території лікарні.

Загалом у лікарні перебувають більше тисячі пацієнтів і близько 500 осіб персоналу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 15.00 до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування цієї лікарні.