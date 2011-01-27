У Львові у лікарні швидкої допомоги проводиться евакуація
21:44, 27 січня 2011Новини регіонів
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Обстежують приміщення
У Львові у міській клінічній лікарні швидкої допомоги проводиться евакуація.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськості ГУ МВС України у Львівській області, спеціалісти вибухо-технічної служби проводять обстеження приміщень і території лікарні.
Загалом у лікарні перебувають більше тисячі пацієнтів і близько 500 осіб персоналу.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 15.00 до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування цієї лікарні.
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