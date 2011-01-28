У львівській лікарні вибухових пристроїв не виявлено

Вибухотехніки після проведеного обшуку в будівлі Львівської міської лікарні швидкої допомоги вибухових пристроїв не виявили.

Триває перевірка прилеглої території, повідомив УНІАН начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської міської ради Володимир РОЩИН.

«О 15.00 надійшла інформація про замінування будівлі медичного закладу. Дзвонили із телефонного автомата, який розташований у приміщенні лікарні. Розлючений чоловік, пославшись на те, що його дружині не надали доброго лікування, пригрозив підірвати приміщення. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група і вибухо-технічна служба. Під час перевірки з приміщення лікарні було евакуйовано 642 хворих та 725 осіб медичного персоналу», - зауважив В.РОЩИН.