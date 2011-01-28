Лікарів у Києві змушують вступити до лікарняної каси

Лікарі поліклініки № 3, що по вул. Ризька, 1 Шевченківського району Києва кажуть, що весь їх колектив під загрозою звільнення змушують вступати до лікарняної каси, повідомляє «Газета по-київськи».

- Сьогодні всіх співробітників поліклініки зібрала старша сестра і роздала нам папери з заготовленим кліше, в якому нас змусили вписати свою «добровільну» заяву з проханням прийняти в члени муніципальної лікарняної каси, - розповів один з лікарів цього закладу . - Все це відбувається по команді головлікаря. Тим, хто відмовиться вступити, погрожують зняти надбавки або навіть звільнити.

За словами медиків, як тільки вони підпишуть ці документи і докладуть до них копію ідентифікаційного коду, з їх зарплат у лікарняну касу будуть автоматично відраховуватися членські внески у розмірі 30 грн.

Нагадаємо, лікарняні каси з`явилися в Києві наприкінці минулого року за рішенням місцевої влади. Як писав портал «Київ.Коментарі» у КМДА запевняють, що за допомогою регулярних внесків у такі каси кияни зможуть отримувати більш якісне медобслуговування.