У Києві з туберкульозної лікарні втекло 5 осіб

Прокуратурою Оболонського району міста Києва порушено кримінальну справу за фактом неналежного виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них працівниками полку конвойної служби столичної міліції, з вини яких в ніч з 22 на 23 січня 2011 року з Київської міської туберкульозної лікарні №2 (м. Гостомель, Київська обл.) втекло з-під варти 5 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокурора міста Києва, справу порушено за ст. 367 ч.2 Кримінального кодексу України. За вчинення даного злочину передбачено максимальне покарання до 5 років позбавлення волі.

Розслідування кримінальної справи доручено слідчому прокуратури району.