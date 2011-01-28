Коли відновлять роботу алергологічних лікарень у Солотвиному?

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення не допустити виникнення техногенної катастрофи та у майбутньому відновити роботу алергологічних лікарень у смт Солотвино Тячівського району Закарпатської області.

Такі рішення ця Державна комісія під головуванням міністра надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГИ ухвалила 27 січня на виїзному засіданні біля карстових проваль ДП «Солотвинський солерудник», повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

У нараді також взяли участь представники Закарпатської облдержадміністрації, Міністерств екології та природних ресурсів, агрополітики та продовольства, економічного розвитку та торгівлі, фінансів, охорони здоров’я та низки інших відомств.

Міністр поінформував присутніх, що збільшення площі карстових проваль на солеруднику смт Солотвино Тячівського району Закарпатської області загрожує перерости у техногенну катастрофу. У зоні впливу інтенсивних геологічних процесів опинилися 292 житлові будинки, де мешкають 1200 осіб. Під загрозою дві школи, міська лікарня і поліклініка та інші об’єкти інфраструктури. Крім того, наприкінці минулого року утворилося нове провалля, об’єм якого сягнув 3 тис. куб. метрів. Край прірви наблизився до центральної розподільчої електростанції. Її руйнування призведе до припинення водопостачання, водовідведення та порушення нормальних умов життєдіяльності понад 7,5 тис. мешканців.

Видобуток солі на родовищі здійснюється понад 200 років. За період експлуатації побудовано 9 шахт, сім з яких ліквідовано шляхом затоплення, а дві використовуються з 2007 року. Збільшення притоку води до гірничих виробок шахт зумовило припинення функціонування Української алергологічної лікарні та лікування алергологічних хворих. Активізація карстових процесів та території шахтних виробок створює загрозу навколишньому середовищу, життю і здоров’ю людей, підкреслили в МНС.

Як повідомлялося, питання недопущення виникнення техногенної катастрофи в Солотвино перебуває на контролі Президента та прем’єр-міністра України. Події на ДП «Солотвинський солерудник» визнано надзвичайною ситуацією державного рівня.

За рішенням Державної комісії, геологічні науково-дослідні інститути мають вивчити та дати прогноз щодо підземних руйнівних процесів на ДП «Солотвинський солерудник», Закарпатська облдержадміністрація спільно із зацікавленими центральними органами виконавчої влади – підготувати та подати проект Державної програми розв’язання екологічних, соціальних та виробничих процесів смт Солотвино на 2012-2014 роки. Крім того, за дорученням глави держави, відповідні міністерства вивчать можливість будівництва нових підземних відділень алегрологічних лікарень.