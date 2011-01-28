СБУ затримала директора санаторію

Співробітники Управління СБУ в Одеській області затримали під час отримання хабара в 1 тис. 500 доларів директора державного спеціалізованого санаторно-курортного закладу Одеси, що належить Мінсоцполітики України.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ, «директор-хабарник вимагав від бізнесменів - орендаторів території оздоровчого закладу також додаткову щомісячну «данину» у розмірі 500 дол. за дозвіл надавати послуги на станції техобслуговування автомобілів, автомийці, автостоянці, у приміщенні стоматологічного кабінету тощо».

Як встановлено перевіркою, «у разі відмови сплачувати кошти директор погрожував орендаторам» розірвати з ними ділові взаємини.

Під час обшуку правоохоронці вилучили зі сховища 120 тис. дол., переобладнану вогнепальну зброю - пістолет марки «Zoraki» та посвідчення «помічника голови Національного комітету по боротьбі з корупцією в Одесі та Одеській області».

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Слідчий обрав щодо зловмисника запобіжний захід - утримання під вартою.