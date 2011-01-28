У школах Севастополя подовжено карантин

Карантин у всіх загальноосвітніх школах Севастополя через грип і ГРВІ продовжено до 4 лютого.

Про це повідомляє місцевий телеканал НТС з посиланням на начальника Управління освіти і науки міськдержадміністрації Сергія КРУГЛОВА.

Як повідомлялося, рішенням Севастопольської міської надзвичайної протиепідемічної комісії від 20 січня було передбачено призупинити з 21 січня по 29 січня (а якщо ситуація із захворюваністю не покращиться - до 4 лютого) навчальний процес у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах.