Луганчанка продала свою тримісячну доньку за $3 тис

Луганчанка продала свою тримісячну доньку у чужі руки. Немовля мати оцінила у три тисячі доларів. Покупець виявився оперативником управління боротьби з торгівлею людьми. Наразі матір затримали.

Тримісячне маля лежить у лікарні із застудою. Мати стверджує, що продавати її не збиралася, а народила, щоб виховувати.

Утім, за всю вагітність жодного разу до лікарів не зверталася і на облік у жіночій консультації не ставала. Народжувала теж удома – в антисанітарних умовах. Свідоцтва про народження у дівчинки немає. Імені теж.

За чоловіком, якого заарештували, жінка не надто сумувала – сусіди кажуть, в орендованій квартирі завжди було гамірно та весело, тут постійно пиячили і розважалися великі компанії.

В таких умовах дитина жила три місяці, поки мати шукала покупця, але про її пошуки дізналися в міліції. Купувати дитину прийшла підставна жінка-покупець.

Як з’ясували правоохоронці, жінка має ще двох синів. Їх виховують її колишні свекрухи. Вона ж їхніми долями не цікавиться. Зараз оперативники намагаються встановити, чи була спроба продати дитину першою і єдиною.

Нагадаємо, жителька Кіровоградщини, яку вже штрафували за недбале ставлення до власної дитини, продала свого дворічного сина за 10 тисяч гривень.

tsn.ua