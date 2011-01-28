У Черкасах відкриють центр для ВІЛ-позитивних дітей

У Черкасах 1 лютого відкриють Антикризовий центр для ВІЛ-позитивних дітей на базі Черкаського обласного відділення всеукраїнської благодійної організації “Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ”.

Проект підтримує Антикризова гуманітарна програма Міжнародного фонду “Відродження”, повідомила кореспонденту УНІАН голова Черкаського обласного відділення ВБО «Всеукраїнська иережа ЛЖВ» Олена СТРИЖАК.

За її словами, мета проекту – поліпшити медичне та соціально-педагогічне обслуговування ВІЛ-позитивних дітей, змінити ставлення суспільства до них.

Зусилля центру буде спрямовано на розвиток, соціалізацію та підтримку дітей. У центрі працюватимуть соціальний педагог, психолог, масажист. Буде відкрито тренажерний зал та ігрову кімнату.

За останніми даними Черкаського обласного Центру СНІД, в області виявлено 3996 ВІЛ-позитивних осіб, 202 дитини перебувають на обліку в Обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом, з них 72 дитини є ВІЛ-позитивними.