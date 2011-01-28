Львівську лікарню «замінував» психічно неврівноважений чоловік

Львівські правоохоронці спільно зі співробітниками Управління СБУ встановили і затримали чоловіка, який вчора повідомив про замінування міської лікарні швидкої допомоги.

Як повідомив УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, анонімом виявився 23-річний львів‘янин, який перебуває на обліку у психдиспансері.

Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, «пригадав», що рік тому у нього померла бабуся, як чоловік вважає, з вини лікарів. Щоб помститися медикам, 23-річний львів‘янин зателефонував «102» і повідомив про замінування лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня до правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про замінування Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

Вибухотехніки після проведеного обшуку в будівлі лікарні вибухових пристроїв не виявили. Під час перевірки з приміщення лікарні було евакуйовано 642 хворих та 725 осіб медичного персоналу.