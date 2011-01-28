Львівщина: чоловік отруївся підробленою горілкою, купленою у магазині

На Львівщині чоловік отруївся підробленою горілкою, яку придбав у магазині.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПА у Львівській області, до співробітників податкової міліції звернувся громадянин, який заявив, що після вживання горілки, придбаної в одному з магазинів у Пустомитівському районі області, його було госпіталізовано з діагнозом отруєння сурогатами алкоголю.

Під час огляду названого громадянином магазину податкові міліціонери виявили та вилучили з реалізації 312 пляшок фальсифікованої горілки «Слава», ТМ «Володар», з підробленими марками акцизного збору.

За даним фактом порушено кримінальну справу.