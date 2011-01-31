Харків: водій виштовхав з маршрутки пенсіонерку

У Харкові водій виштовхав з маршрутки пенсіонерку, внаслідок чого жінка отримала перелом руки та була госпіталізована до лікарні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, до чергової частини Дзержинського райвідділу міліції Харкова з приймального відділення 4-ї міської клінічної лікарні швидкої і невідкладної допомоги надійшло повідомлення про те, що до них звернулася жителька міста Харкова, 1953 року народження, з тілесними ушкодженнями (переломом руки). Жінка стверджує, що її викинув з маршрутного таксі водій.

Працівниками Дзержинського РВ було опитано свідків конфлікту. Наразі слідчим відділом Дзержинського РВ порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України . У справі триває слідство, повідомили в ЦЗГ.