На Сумщині очищено понад тисячу колодязів

В Сумській області в рамках реалізації єдиної в Україні регіональної програми «Сільська криниця» вже очищено понад тисячу колодязів.

Як передає кореспондент УНІАН, програма запроваджена три роки тому і розрахована до 2015 року. Її прийнято у зв’язку з поганою якістю води у сільській місцевості, і щоб повернути колодязній воді свіжість та чистоту.

За даними обласної санітарно-епідеміологічній служби, майже в кожному третьому шахтному колодязі Сумщини питна вода не відповідає нормам за бактеріологічними показниками, а більш, ніж у половині, - за санітарно-хімічними. Разом з тим, на сьогодні воду з колодязів споживають близько 70 % мешканців сільської місцевості.

Частина коштів на фінансування програми виділяється з обласного бюджету, решту забезпечують місцеві бюджети районів, селищ і сіл. В обласному бюджеті на 2011 рік на програму «Сільська криниця» передбачено 300 тисяч гривень, заплановані кошти і в бюджетах місцевих громад.

На покращення водопостачання у нафтовидобувних районах області торік було залучено також кошти, отримані від ВАТ «Укрнафта».