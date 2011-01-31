У Львові пройшла ІІ Європейська школа радіології

З 23 по 29 січня 2011 року у Львові на базі Науково-медичного центру ім. Святої Параскеви пройшла ІІ Європейська школа радіології. Навчати українських лікарів приїхали провідні фахівці променевої медицини з Австрії, Німеччини, Росії, Америки та Бельгії.

Молоді українські спеціалісти в області комп’ютерної томографії (КТ) та МРТ (магнітно-резонансної томографії), рентгенодіагностики і мамографії вивчали методи роботи на найновішому в світі радіологічному обладнанні, яке здатне діагностувати хвороби з надвисокою точністю. Такі визначні спеціалісти як Райнер Рейнмюллер, Михаель Риккабона, Олександр Рябікін, Галина Корженкова, Володимир Рогожин, Яків Бабій, Юрій Іванів провели лекції та практичні заняття, на яких розглядалися клінічні випадки з практики, а також можливості найсучаснішої радіологічної техніки та особливості роботи на ній.

«Сьогодні в Україні є понад сто одиниць радіологічної техніки. Обладнання 90-х років вже не можливо порівняти з можливостями апаратури останнього покоління. Але лікує не техніка, а лікарі. І, щоб поставити діагноз якісно і швидко, вони мають вміти користуватися революційними технологіями. Тільки завдяки наявності найсучаснішого радіологічного обладнання, яке є на базі Науково-медичного центру Святої Параскеви, стало можливим проведення навчання та отримання нових знань», - зазначає провідний фахівець з радіології, проф. Райнер Ріенмюллер (Австрія).

Наразі у ІІ Європейській школі радіології навчаються 25 лікарів з усієї України. Вони були відібрані за результатами попереднього жорсткого конкурсного відбору. Заняття проходять за підтримки медичного університету Граца (Австрія), засновників Європейської Школи радіології в Європі, представництв: Toshiba Medical Systems в Україні, Nicomed, AGFA, ЗАТ «Укрмедтехніка» і ТОВ «Азаріс».