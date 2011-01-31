Сумщина: через вибух запальнички постраждав 54-річний чоловік

На Сумщині в результаті вибуху запальнички до газової плити постраждав 54-річний житель міста Охтирка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, нещасний випадок трапився, коли чоловік спробував з допомогою запальнички розпалити газову плиту. За словами матері постраждалого, після того, як господар підніс включену в розетку запальничку до конфорки, вона несподівано вибухнула у нього в руці.

«Син ту запальничку підніс до плити, а я включила її в розетку. Вона і вибухнула. Син впав на підлогу і закричав. Цю злощасну запальничку він знайшов три місяці тому на вулиці. А коли вдома несподівано закінчилися сірники - згадав про неї», - розповіла жінка.

Внаслідок вибуху чоловіку відірвало два пальці на правій руці, пошкоджено ліву руку, також він отримав поранення обличчя, грудей, уламки запальнички потрапили до ока. Постраждалого доправили до Харкова, де медики планують зробити операцію: чи вдасться зберегти зір лікарі не прогнозують. «Наразі всі об`єкти вилучені і знаходяться на експертизі в науково-криміналістичному центрі. Тільки після повного дослідження експертів ми зможемо зробити висновок: були в цьому предметі вибухові речовини чи ні», - розповів перший заступник начальника УМВС Михайло ПАЛЬКІН.

У зв`язку з інцидентом сумські правоохоронці через ЗМІ звернулися до мешканців області в разі знаходження подібних речей інформувати про це міліцію і ні в якому разі не використовувати їх у побуті.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року на Сумщині від вибуху постраждала продавець магазину, яка намагалася ввімкнути знайдений на вулиці радіоплеєр.