На Вінниччині від сказу загинуло 15 поросят

В с. Оленівка Могилів-Подільського району Вінницької області на свинофермі приватного підприємства від сказу загинуло 15 поросят.

Про це йдеться у повідомленні головного управління МНС Вінницької облдержадміністрації.

За повідомленням, в результаті спалаху хвороби "Ауєскі" (сказ) загинуло 15 голів поросят. Райветлабораторією відібрані проби на аналіз.

Проведена утилізація.