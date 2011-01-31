На Вінниччині від сказу загинуло 15 поросят
11:18, 31 січня 2011Новини регіонів
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Проведена утилізація
В с. Оленівка Могилів-Подільського району Вінницької області на свинофермі приватного підприємства від сказу загинуло 15 поросят.
Про це йдеться у повідомленні головного управління МНС Вінницької облдержадміністрації.
За повідомленням, в результаті спалаху хвороби "Ауєскі" (сказ) загинуло 15 голів поросят. Райветлабораторією відібрані проби на аналіз.
Проведена утилізація.
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