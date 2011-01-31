У Криму автобус зіткнувся з екскаватором, загинула людина
12:09, 31 січня 2011Новини регіонів
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Семеро осіб отримали травми
У Криму внаслідок зіткнення автобуса з екскаватором загинула одна людина, семеро отримали травми.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ МВС України, ДТП сталося на 8 км автодороги Сімферополь - Севастополь. Водій автобуса „Богдан” скоїв наїзд на припаркований на правій смузі руху екскаватор.
Внаслідок ДТП один пасажир автобуса загинув, ще сім пасажирів отримали тілесні ушкодження, з яким були госпіталізовані до лікарні.
Автобус здійснював перевезення за міжміським маршрутом „Сімферополь - Севастополь”. На момент ДТП в салоні автобуса перебувало 11 пасажирів. Ведеться розслідування.
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