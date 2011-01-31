У Севастополі двох зниклих дівчат знайдено вбитими

Зниклих на початку січня у Севастополі двох неповнолітніх дівчат знайдено вбитими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті УМВС у Севастополі.

Тіла раніше зниклих неповнолітніх Тетяни Мізіної та Анастасії Балябіної, які 4 січня пішли з дому, знайдено 30 січня в Ленінському районі Севастополя. Дівчат знайдено зі слідами насильницької смерті, зазначається у повідомленні.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України - вбивство.

Співробітники міліції проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до злочину.