У Севастополі двох зниклих дівчат знайдено вбитими
12:29, 31 січня 2011Новини регіонів
0
Сліди насильницької смерті
Зниклих на початку січня у Севастополі двох неповнолітніх дівчат знайдено вбитими.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті УМВС у Севастополі.
Тіла раніше зниклих неповнолітніх Тетяни Мізіної та Анастасії Балябіної, які 4 січня пішли з дому, знайдено 30 січня в Ленінському районі Севастополя. Дівчат знайдено зі слідами насильницької смерті, зазначається у повідомленні.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України - вбивство.
Співробітники міліції проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до злочину.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter